"С геополитической точки зрения Армения мало кому интересна"

В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок обсудили недавние столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами на границе в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также поговорили о том, к кому ещё, кроме России, может обратиться за помощью Армения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Российский военный эксперт в беседе подчеркнул, что Армения не занимает какую-то важную геополитическую точку в мире. "Поэтому этот участок территории с геополитической точки зрения мало кому интересен", - приходит к выводу Михаил Ходарёнок.

Представляем вниманию читателей выпуск указанной программы: