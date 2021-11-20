"С геополитической точки зрения Армения мало кому интересна" - Гия Саралидзе и Михаил Ходарёнок на площадке Вестника Кавказа
В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок обсудили недавние столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами на границе в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, а также поговорили о том, к кому ещё, кроме России, может обратиться за помощью Армения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
Российский военный эксперт в беседе подчеркнул, что Армения не занимает какую-то важную геополитическую точку в мире. "Поэтому этот участок территории с геополитической точки зрения мало кому интересен", - приходит к выводу Михаил Ходарёнок.
Представляем вниманию читателей выпуск указанной программы:
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