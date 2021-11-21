Последствия одного избиения: почему Арарат Мирзоян озвучивает чушь?

"Ереван дал согласие на проведение встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 15 декабря". Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Непосредственным начальником которого является глава МИД РА Арарат Мирзоян. Подчеркиваю это для того, чтобы предельно ясна была провокационная суть очередных выкрутасов официального Еревана.

Итак, Арарат Мирзоян дал интервью авторитетной французской газете Le Figaro. И это был набор лживых утверждений армянской стороны. Примитивность которых понятна любому осведомленному и нейтральному читателю. Чего стоит хотя бы утверждение Мирзояна про "военную агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха"?! Будь французский журналист настоящим профессионалом, мастером полемики, а не простым ретранслятором глупости оппонента, он бы задал главе МИД РА логичные вопросы.

К примеру, как может Азербайджан "совершить военную агрессию" против самого себя? Ведь, Нагорный Карабах никогда и никем не считался частью иного государства. Даже Армения, за все почти три десятка лет оккупации наших земель, так и не присоединила все эти наши земли к себе, не признала их частью РА. Журналист французского издания мог бы спросить у Мирзояна, почему он игнорирует тот факт, что Армения вошла в ООН, ОДКБ, ТС и ЕАЭС в рамках своих советских границ, то есть без всех оккупированных территорий, что делает глупым и бессмысленным утверждение о принадлежности Армении всех наших оккупированных территорий.

Мог бы французский журналист напомнить Мирзояну и про то, что Совбез и Генассамблея ООН приняли 4 резолюции, в которых содержится четкий призыв о выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Эти резолюции Армения преспокойно игнорировала, о чем мсье из Le Figaro также мог бы напомнить Мирзояну. Мог бы, но не сделал. В итоге, не отрезвленный в самом начеле беседы глава армянского внешнеполитического ведомства вошел в раж и понес запредельную ахинею.

Он заявил, что "Армения прилагает все усилия для установления прочного мира в регионе". Снова ложь. Армения до сих пор не передала Азербайджану все карты минных полей, из-за чего на освобожденных территориях продолжают гибнуть и получать ранения люди. Кроме того, по этой причине задерживается процесс востановления освобожденных территорий. Плюс, армянская сторона продолжает осуществлять провокации.

Азербайджанская армия их успешно пресекает. Уничтожается живая сила противника, что вынуждает официальный Ереван снова лгать своему народу, скрывая истинные масштабы потерь. При том, что есть фото- и видеодоказательства этих провокаций. В том числе, и в виде десятков плененных армянских военнослужащих. Как можно утверждать, что "Армения прилагает все усилия для установления прочного мира в регионе" при наличии такого числа плененных азербайджанской армией и на азербайджанской земле армянских засланцев? Это знает только человек, названный в честь горы, расположенной на территории Турции.

Впрочем, это еще не все. "Азербайджан настаивает на так называемом "коридоре"", - возмущается Мирзоян. "Так называемой" является "независимость" и "суверенитет" РА, которая в реальности даже не может обеспечить своими силами охрану собственных государственных границ. Напомню также, что один из прежних руководителей армянского внешнеполитического ведомства, спасаясь вначале в туалетах, в итоге вынужден был подписать в Цюрихе турецко-армянский протокол, получив приказную записку от главы МИД третьей страны.

Вот вам, как говорится, полное представление о реальном статусе РА. Глава МИД которой заявляет, что Зангезурский коридор не будет открыт. "Это абсолютно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешить транзит, сохраняя при этом свой суверенитет над своей территорией", - считает Мирзоян. И это - осознанная провокация официального Еревана, который вынужденно согласился на встречу своего премьера с Президентом Азербайджана.

Провокация эта столь же наглая, сколь и бессмысленная. Армения вынуждена будет согласиться на открытие Зангезурского коридора. Потому, что она взяла на себя соответствующие обязательства. "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - говорится в пункте 9 подписанного в ночь на 10 ноября прошлого года трехстороннего заявления.

Тут имеет смысл вспомнить, что в 2020 году, после новостей о подписании трехстороннего заявления, в центре Еревана началась масштабная акция протеста. Перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, часть демонстрантов прорвала оцепление и ворвалась в комплекс. Несколько десятков человек громили в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна.Толпа , не найдя Никола Воваевича, избила именно Арарата Мирзояна, являвшегося на тот момент спикером парламента.

Так что, не исключено, что после того избиения, у нынешнего главы МИД РА случаются провалы в памяти, да и вообще он несет чушь. По своей воле или по приказу Никола Пашиняна - не так уж и важно. Важно, чтобы количество озвученной им глупости, где бы она ни была оглашена, не сказывалось на темпах выполнения обязательств, вынужденно, после поражения в 44-дневной войне, взятых на себя Арменией. В том числе, и по вопросу открытия Зангезурского коридора.

Акпер Гасанов