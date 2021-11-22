https://news.day.az/politics/1406646.html США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией через минобороны - посол Эрл Литценбергер
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией через минобороны - посол Эрл Литценбергер
США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией через минобороны.
Об этом сказал журналистам в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.
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