США приветствуют решение о создании прямой линии связи между Азербайджаном и Арменией через минобороны.

Об этом сказал журналистам в понедельник посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, отвечая на вопрос Trend, передает Day.Az.

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