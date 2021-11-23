Депутаты от партий Пашиняна и Кочаряна чуть не подрались

Члены парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности от фракции "Гражданский договор" и "Айастан" ("Армения") повздорили во время заседания, дело чуть было не дошло до кулаков, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Все началось с того, что во время заседания глава комиссии Андраник Кочарян предоставил слово представителю оппозиционного блока Арцвику Минасяну, которому предстояло представить кандидатуру Артура Казиняна, выдвигаемого на пост замглавы комиссии в тринадцатый раз. Минасян обвинил Кочаряна и другого представителя фракции "Гражданский договор" Ваагна Алексаняна во лжи и манипуляции общественным мнением, поскольку они заявляют, будто блок "Айастан" пригласил азербайджанцев в Армению.

Между Кочаряном и Минасяном завязалась словестная перепалка, они несколько минут говорили на повышенных тонах. Депутат от оппозиции потребовал, чтобы прокуратура немедленно возбудила уголовное дело по заявлениям Кочаряна и Алексаняна и выяснила, кто является предателем.

Алексанян прокричал ему вслед, что вскоре на скамье подсудимых окажутся все, кто, по его словам, должен сидеть в тюрьме. Кочарян же заявил, что Минасяну лучше "на улице делать свое дело, поскольку на заседании комиссии он лишь устраивает шоу". Представители оппозиции вернулись, перепалка продолжалась еще какое-то время. В итоге Арцвик Минасян, Гегам Манукян и Гегам Назарян покинули зал.

Заседание продолжилось, Артур Казинян в 13-й раз не был избран заместителем председателя комиссии.