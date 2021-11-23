Армения продолжает втягивать Россию в суицидальный конфликт

Недавние армянские провокации на границе, нацеленные, в частности, на подрыв миротворческой миссии России, продолжают при этом получать благоприятное информационно-аналитическое сопровождение в российском медиапространстве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Российские эксперты - доктор политических наук, кандидат философских наук, государственный советник первого класса Татьяна Полоскова и известный публицист, профессор Мариборского университета, политтехнолог Роман Газенко в интервью директору Экспертной платформы Baku Network Гюльнаре Мамедзаде представили свое видение ситуации в регионе, дальнейшего развития постконфликтного процесса, оценили миротворческую роль России, а также проанализировали причины высокой степени зависимости части российских медиаресурсов от армянских политических и диаспорских кругов.