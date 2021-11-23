В Джабраиле обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих

В Джабраильском районе обнаружены останки еще двух армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что поиски вел один отряд. Личности погибших будут установлены по итогам судмедэкспертизы.

За все время проведения поисковой операции на освобожденных территориях найдены в общей сложности тела и останки 1700 армянских военнослужащих.