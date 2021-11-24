В Азербайджан доставлены 12 граждан, содержавшихся в лагере в Сирии

24 ноября 2021 года 12 граждан Азербайджана, содержащиеся в лагере Амерна в сирийском городе Джераблусе, были репатриированы в страну.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, вышеупомянутые лица были возвращены в страну в результате последовательных и согласованных мер, предпринятых правительством Азербайджана.

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