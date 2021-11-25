Линкольн был прав: предсказуемо сорвавшийся "финт ушами" Никола Пашиняна

Наверное, я сейчас сделаю большой комплимент премьер-министру Армении, напомнив об известном изречении 16-го президента США Авраама Линкольна. "Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя всё время дурачить всех", - указал Линкольн в своей речи в 1856 году. Никол Воваевич смело может сказать, что его тогда не было, и потому он не обязан быть в курсе данного изречения.

Другое дело, что действующий армянский премьер давно уже пытается совершить ровно то, что назвал невозможным Линкольн. А именно - все время дурачить всех. Да, в определенном смысле слова, у Пашиняна получается держать за наивных простачков собственных сограждан. Вспомним, чего он им только не обещал?! И "экономическую революцию", и решение демографических проблем и вхождение армянской армии в число лучших в мире.

Ясное дело, что в сухом остатке имеется только горечь разочарования рядовых армян, которых попросту одурачили. Внешний долг, только с прошлого года, увеличился почти на 22%, достигнув отметки в 70% от ВВП. Инфляция выросла почти до 10%, что, в сумме с растущим госдолгом, делает крайне неустойчивым положение драма, дальнейшее обесценивание которого вполне реально.

Помимо всего прочего, растет безработица. И все это приводит к увеличению числа армян, навсегда покидающих свою страну. Соответственно, растет и ширится демографическая проблема.Тут ведь и рожать армянки стали меньше. С какого перепугу им поступать иначе, живя в стране, не только экономическое, но и политическое будущее которой вызывает большие сомнения?!

Но, Пашинян, провалившийся по всем этим направлениям, удержался у власти. Сохранил он ее даже после проигранной 44-дневной войны, которую Никол Воваевич сделал неизбежной многими своими выходками. Чего стоит хотя-бы его лозунг: "Карабах - это Армения и точка"?! Его, к слову, он также не смог претворить в жизнь. Азербайджан вернул себе свои земли, в прямом смысле слова поставив на колени оккупантов.

Но, удержавшийся у власти и после этого Пашинян, попытался снова лгать всем и вся. Он и его окружение увиливали от реализации конкретных, подписанных армянским премьером в ночь на 10 ноября 2020 года, обязательств. В Ереване попытались вновь внести в повестку дня вопрос о "статусе Нагорного Карабаха". Хотя, в трехстороннем заявлении от 10 ноября ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха. Там имеется ввиду территория Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) в составе Азербайджанской ССР.

Пашинян и его команда попытались уверить граждан РА в том, что "молоко - черное", но данный трюк, априори, годился исключительно для внутренней аудитории. И вот уже мы услышали от самого армянского премьера правильные речи. Например, о том, что Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность в рамках СНГ. Может же, когда хочет! Главное теперь для него, доходчиво объяснить все очевидное, тем гражданам РА, что по-прежнему верят в невероятное.

В Армении сейчас слышны разговоры о том, что "признав территориальную целостность Азербайджана, мы должны будем отказаться от претензий на Карабах и Нахчыван". Однако, Карабах, как и Нахчыван, всегда были, есть и будут азербайджанскими. Более того, совсем скоро Нахчыван будет связан с остальным Азербайджаном транспортным коридором через территорию Армении. Это и есть Зангезурский коридор. Да, Пашинян и его команда и тут пытались дурачить всех, постоянно оттягивая реализацию того, под чем уже стоит подпись Воваевича.

Да, в заявлении от 10 ноября 2020 года четко прописано, что Армения обязуется гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой. Так что, попытки армянского премьера и его команды жонглировать словами, врать своим согражданам, что "не будет никакого коридора", были смешны и нелепы.

Как и попытки армянской стороны избежать встречи, на которой эти вопросы будут поставлены ребром. Мы же помним, что армянская армия даже провокацию устроила, дабы сорвать неизбежное. И что в итоге? Снова ей было нанесено поражение, снова погибли армянские военнослужащие, снова армянская власть скрыла реальное число своих потерь, снова Азербайджан занял стратегически важные высоты.

И вот, после всех этих бессмысленных телодвижений со стороны официального Еревана, мы услышали о том, что Президент России Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут встречу 26 ноября в Сочи. Главы государств планируют наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - указывается в сообщении.Из которого можно сделать всего один вывод - Пашиняну и его команде в очередной раз не удалось совершить "финт ушами".

Очень четко говорится, что в ходе встречи глав государств в Сочи будут обсуждать ровно то, под чем Пашинян уже поставил свою подпись. В первую очередь, это практическая реализация проекта Зангезурского коридора. А потом произойдет взаимное признание границ, демаркация и делимитация.То есть, мы увидим, как реализуется все то, на чем настаивал официальный Баку ради установления долгосрочного мира в регионе. Ну, а если в РА были или еще остаются те, кто верит в то, что можно все время дурачить всех, то это уже их проблемы. Причем, сугубо медицинского, я бы даже уточнил, психического свойства.

Акпер Гасанов