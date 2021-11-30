Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета

Сегодня мы с глубокой печалью узнали о крушении вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации организации в Twitter.

"Да упокоит Всевышний души погибших! Выражаем глубокие соболезнования народу братского Азербайджана и Вооруженным силам, желаем выздоровления раненым", - говорится в публикации организации.