https://news.day.az/politics/1410092.html Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Организация тюркских государств соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
Сегодня мы с глубокой печалью узнали о крушении вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации организации в Twitter.
"Да упокоит Всевышний души погибших! Выражаем глубокие соболезнования народу братского Азербайджана и Вооруженным силам, желаем выздоровления раненым", - говорится в публикации организации.
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