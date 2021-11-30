https://news.day.az/politics/1410099.html Назначен глава следственной группы в связи с крушением вертолета в Азербайджане
Назначен глава следственной группы в связи с крушением вертолета в Азербайджане
Следственная группа, созданная в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района, передана в производство Санана Пашаева.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов, на сеголдняшнем брифинге.
Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.
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