Назначен глава следственной группы в связи с крушением вертолета в Азербайджане

Следственная группа, созданная в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы на территории Хызинского района, передана в производство Санана Пашаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил первый заместитель генпрокурора Эльчин Мамедов, на сеголдняшнем брифинге.

Напомним, что 30 ноября около 10:40 во время учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате крушения погибли 14 человек, двое получили ранения.