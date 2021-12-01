Мечты дашнаков и реалии Армении: от перемены мест слагаемых сумма не изменится

Для работы "Ай дата" важна смена власти в Армении, поскольку у них нет ни возможностей, ни желания изменить свою политику к лучшему. Об этом на конференции комитетов и офисов "Ай дата" АРФ "Дашнакцутюн заявил ответственный офиса "Ай дата" и по политическим вопросам Киро Маноян. И это сообщение, которое вызывает лишь ироничную улыбку.

Хотя бы потому, что перед нами такой себе оракул. Ванговать у Манояна получается из рук вон плохо,в чем убедились все. Это ведь он утверждал, что действующие власти Армении не смогут набрать 50+ процентов голосов избирателей на состоявшихся 20 июня внеочередных парламентских выборах. Как известно, партия "Гражданский договор" премьер-министра РА Никола Пашияна получила на этих выборах почти 54% голосов избирателей.

А как же дашнаки? Они давно уже не пользуются в Армении популярностью. Самостоятельно АРФ "Дашнакцутюн" не в состоянии преодолеть необходимый для прохождения в армянский парламент процентный барьер. Поэтому, они традиционно ищут союзников. На сей раз таковым оказался второй президент РА, бывший карабахский сепаратист и военный преступник Роберт Кочарян.

Так был создан альянс "Армения", который получил на внеочередных парламентских выборах всего 21% голосов избирателей. И это при том, что армянская диаспора в разных странах мира задействовала всю свою мощь, дабы добиться смещения Пашиняна. В чем его только ни обвиняли, какие только оскорбления в его адрес ни звучали! "Капитулянт", "предатель"- это самые мягкие из брошенных в лицо армянскому премьеру обвинений.

Но, в конечном итоге, ничего путного у тех, кто мечтал о его свержении не вышло. Вот и остается Киро Манояну и ему подобным дашнакам только сетовать на себя, попутно продолжая винить действующую власть во всех грехах, нагнетать атмосферу и обещать, что жизнь станет лучше, жизнь станет веселее, как только в РА сменится власть. Желательно, по мнению "Ай Дата", на дашнаков, которые исторически проповедовали террор, политику территориальных претензий к Турцию и Азербайджану.

Самое забавное, что тот же Маноян признает глупость ситуации, при которой дашнаков посылали далеко и надолго еще при казнокраде Серже Саргсяне. Ответственный офиса "Ай дата" и по политическим вопросам вспомнил, что в 2009 году, когда были подписаны армяно-турецкие протоколы, председатель Американского комитета "Ай дата" Кен Хачикян в присутствии многих сказал третьему президенту Армении Сержу Саргсяну следующее: "Кто дал Вам право транжирить плоды нашей работы?".

Какой же смешной и жалкий этот Киро. Ну сказал носитель фамилии, более известной по кинофильму "Мимино", что-то тому, кого в РА называют "Чебурашкой". И что это тогда изменило? Ничего, от слова совсем. Эдвард Налбандян, тогдашний глава МИД РА, как миленький подписал протоколы, а Саргсян еще несколько лет правил Арменией, пока его не сверг тот, кого ныне в РА именуют "капитулянтом" и о свержении которого открыто и вслух мечтают дашнаки.

Забавно тут еще и то, что, по словам Манояна, позиция нынешних властей Армении в течение прошедшего после войны года побудила во многих странах настроения, что этот вопрос их мало волнует. "За рубежом говорят: если Армения не защищает свои интересы, почему мы их должны защищать?". То есть, это было признание одного из руководителей "Ай дата" в том, что защита Армении является для них делом фрагментарным и зависящим о персоны возглавляющего РА политика.

Вот вам и "патриотизм" в понимании дашнаков. Там делят всех на своих и чужих "сукиных детей", говоря словами , которые приписывают Франклину Рузвельту. Лелея, при этом, мечту о полной передаче Армении в управлении диаспоры. Последняя такая попытка протащить в президенты РА ее ставленника имела место в 2013 году, когда Сержу Саргсяну противостоял родившийся и сформировавшийся в США первый министр иностранных дел РА Раффи Ованнисян.

Он в итоге занял второе место на президентских выборах 2013 года, набрав 36,74 % от общего числа голосов принявших участие в выборах избирателей. Дальше был цирк. 10 марта 2013 года Раффи Ованнисян начал голодовку, которую благополучно завершил 31 марта. Своей цели он не добился. Но, как и полагается любителю сохранять хорошую мину при плохой игре, пообещал всем собравшимся в Ереване на площади Свободы, что только "через его труп 9 апреля - в день инаугурации - Серж Саргсян даст лживую клятву на Библии и Конституции, а Католикос всех армян осквернит Библию, благословив исказившего волю народа кандидата".

"Чебурашка" в итоге дал клятву на Библии, Католикос всех армян благословил его, а Раффи Ованнисян остался жив, здоров и довольно упитан. Вот вам и ставленник армянской диаспоры - позер, нарцисс, лжец, популист. И Киро Маноян от него недалеко ушел. Причем, дашнак ведь еще и главного не хочет учитывать и признавать. Того, что Армения является государством-лузером региона, будущее которого видится очень туманным даже гражданам РА.

Как итог, только за 9 месяцев текущего года из страны уехало и не вернулось 102 тысячи человек. А ведь 2021 год еще не закончился, так что цифра эта будет расти. Заметим, что обычно в среднем за год Армению покидало 30-35 тысяч человек, то есть в 3-4 раза меньше. В любом случае, РА потеряла с момента обретения независимости почти полтора миллиона людей. И рассуждать в таких условиях о том, что нужно для работы "Ай дата" в Армении, могут только законченные циники. Скрывающие от своего народа простую истинуи - смена фамилии премьер-министра и президента РА ничего не изменит в ее статусе страны-лузера Южного Кавказа.

Акпер Гасанов