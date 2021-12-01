https://news.day.az/politics/1410480.html Армения должна предоставить карты минных полей - испанский депутат
Армения должна предоставить карты минных полей - испанский депутат
"Мы должны ясно заявить Армении, чтобы она передала карты минных полей".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил депутат Европарламента от Испании (Социалистическая Рабочая партия) Начо Санчес Амор в ходе обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией в комитете Европарламента по иностранным делам.
Испанский депутат заявил, что это международное обязательство: "Мы должны открыто донести этот месседж до армянской стороны".
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