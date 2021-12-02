Хикмет Гаджиев о позиции ЮНЕСКО в отношении культурного наследия Азербайджана

30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что культурное наследие на освобожденных территориях Азербайджана разрушено и уничтожено.

"Мы сталкивались там с явлениями систематического разрушения нашего культурного наследия, и мы 30 лет ждали, чтобы ЮНЕСКО организовала туда визит, выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана", - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.