https://news.day.az/politics/1410803.html Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Великобритании
Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Великобритании
Начался визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.
В рамках визита председатель комитета встретится с членами азербайджанских общин, проживающих в Лондоне, Манчестере, Абердине и окрестных городах, представителями координационных советов азербайджанских диаспорских организаций.
Кроме того, запланированы встречи с членами находящихся в Соединенном Королевстве общин дружественных Азербайджану стран.
В программе предусмотрены также встречи с официальными лицами Великобритании.
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