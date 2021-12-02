Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой находятся с визитом в Великобритании

Начался визит председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В рамках визита председатель комитета встретится с членами азербайджанских общин, проживающих в Лондоне, Манчестере, Абердине и окрестных городах, представителями координационных советов азербайджанских диаспорских организаций.

Кроме того, запланированы встречи с членами находящихся в Соединенном Королевстве общин дружественных Азербайджану стран.

В программе предусмотрены также встречи с официальными лицами Великобритании.