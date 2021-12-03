Путин рассказал Эрдогану об итогах трехсторонней встречи в Сочи

Путин информировал Эрдогана об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении, прошедшей 26 ноября в Сочи.

"По просьбе президента Турции Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи, приуроченной к годовщине подписания заявления по Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в Кремле, "важно, что в ходе переговоров подтвердилась готовность Баку и Еревана взаимодействовать в контексте обеспечения стабильности в регионе, а также создать механизмы делимитации и демаркации границы между двумя государствами". Кроме того, указано в сообщении, был проявлен настрой на решение практических вопросов восстановления торгово-экономических и транспортных связей.

"Реджеп Тайип Эрдоган, отметив значимость посреднической роли Российской Федерации, высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - добавили в Кремле.