Председатель Государственного комитета встретился в Лондоне с членами Палаты лордов

B рамках визита в Соединенное Королевство состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с членом Палаты лордов Ваджидом Ханом.

В ходе встречи, состоявшейся в Вестминстерском дворце, было отмечено, что Соединенное Королевство является надежным партнером и одним из крупнейших инвесторов Азербайджана, поддерживает территориальную целостность нашей страны, тесно сотрудничает с ней в Совете Европы, ОБСЕ и других международных организациях, подчеркнуто, что в обоих государствах проводится политика образцовой толерантности в отношении этнических меньшинств, приверженности мультикультуральным ценностям.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Государственного комитета Эльшад Алиев.

B рамках визита в Великобританию Фуад Мурадов также встретился с членами Палаты лордов Мохаммедом Шейхом, Курбаном Хуссейном и Малкольмом Брюсом.

Было отмечено, что азербайджанцам, проживающим в Соединенном Королевстве, созданы широкие возможности для интеграции в местное общество.

Председатель комитета констатировал, что ощущается необходимость в подготовке программы расширения возможностей диаспоры, домов Азербайджана и студенческой молодежи, что такая программа может получить поддержку правительства Азербайджана.

Члены Палаты лордов подчеркнули, что Азербайджан играет важную роль в регионе. На встрече также состоялось обсуждение возможностей участия британских инвесторов в созидательном процессе, происходящем на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.