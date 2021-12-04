В Лондоне состоялась встреча с членами азербайджанской общины. Во встрече наряду с нашими соотечественниками также приняли участие руководитель Общества турецких школ и представители турецкой общины.

Как передает Day.Az, на мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с первой годовщиной славной победы, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, выразил членам азербайджанской общины в Лондоне признательность за единство, солидарность и самоотверженную деятельность, продемонстрированные во время войны и в истекшем году во имя доведения до мировой общественности правового дела нашей страны.

Было подчеркнуто, что в последние годы в различных странах, в том числе Соединенном Королевстве, наблюдается продвижение в связи с организационным становлением представителей азербайджанской диаспоры, их интеграцией в местное общество, вопросами культуры, получения ими образования и социального положения, предпринимаются полезные для нашей страны шаги в области лоббистской деятельности.

Представлена подробная информация о диаспорской политике Азербайджанского государства, реализуемых Государственным комитетом по поручению Президента Ильхама Алиева и намеченных проектах, создании координационных советов и домов Азербайджана, предстоящих целях и задачах. На мероприятии был показан видеоролик, посвященный деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой, поездкам представителей диаспоры в Шушу, памяти героев Отечественной войны.

30 членов общины в своих выступлениях на встрече, продолжавшейся около четырех часов, внесли предложения относительно плана работы на следующий год для усиления диаспорской деятельности, более широкого доведения до местной общественности азербайджанских реалий, поблагодарили Азербайджанское государство за организацию поездок представителей диаспоры в Шушу. После встречи состоялось заседание с членами Координационного совета азербайджанцев, проживающих в Соединенном Королевстве.