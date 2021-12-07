https://news.day.az/politics/1412886.html Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 - ФОТО
Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 - ФОТО
6 декабря 2021 года в Буркина-Фасо по координации Агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана было доставлено 100 000 доз вакцины Sinovac от COVID-19, пожертвованных Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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