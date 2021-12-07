Азербайджан пожертвовал Буркина-Фасо 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

6 декабря 2021 года в Буркина-Фасо по координации Агентства помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел Азербайджана было доставлено 100 000 доз вакцины Sinovac от COVID-19, пожертвованных Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется