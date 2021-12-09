Пашинян допустил возможность участия Армении в переговорном формате «3+3»

Армения может быть заинтересована в переговорном формате "3+3". Об этом заявил в ходе своего выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что Армении интересна эта платформа, если выяснится, что на ней не будут обсуждаться вопросы по переговорам, в которые Армения вовлечена в других форматах.

"В ближайшие дни, если не ошибаюсь, 10 декабря состоится встреча предварительного заседания в формате 3+3 или 3+2, в которой Армения будет участвовать на уровне заместителя министра иностранных дел, потому что предварительная встреча состоится в таком формате. Будет ли продолжение, станет известно по результатам этого обсуждения", - сказал Пашинян.