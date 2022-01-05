Вынужденная трансформация Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Еще немного и премьер-министр Армении Никол Пашинян вполне может признать, что нынешняя столица РА, город Ереван создан на развалинах Иреванского ханства. Историческая правда состоит в том, что Ереван основали азербайджанцы, а именно правители из династии Сафевидов. В 1504 году Шах Исмаил поручил своему полководцу Ревангулу-хану построить на этой территории крепость. Она была возведена за 7 лет на скалистом берегу в юго-восточной стороне реки Занги. Крепость назвали в честь Ревангулу-хана Реван, а позже Иреван.

Все эти факты пока что отрицают в Армении. Но в том все и дело, что пока что. В РА ведь почти три десятка верили в миф о "непобедимости" своей армии, в способности мирового армянства воспрепятствовать победоносному шествию азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны. Там верили в том, что якобы когда-то и кому-то сказали Страбон, Аристотель и Плиний-младший.

Там с пеной у рта утверждали, что т.н. "арцах" вскоре признает весь мир. В реальности же, его никто не признал, включая Армению. Зато и в ОДКБ, и в НАТО всегда заявляли и снова заявили в этом году о признании территориальной целостности Азербайджана. А страны-слены ОДКБ, в которую входит Армения, даже официально и громко поздравили Азербайджан с Победой в 44-дневной войне. Тоже самое сделало и руководство Ирана, на противостояние с которым Азербайджана делали ставки в РА.

Все, как видим, провалилось. Сейчас даже в самой Армении с гневом вспоминают бахвальство Пашиняна, заявлявшего, что "Карабах - это Армения и точка". Его обвиняют в том, что решил помучить себя и своих сограждан, априори будучи не в состоянии сделать то, что обещал. Его именуют капитулянтом и часто используют различные местные идиоматические выражения для демонстрации глубины возмущения Воваевичем.

И что-то мне подсказывает, что дальше будет еще веселее. Ведь мы все видим, как кардинально изменилась риторика армянского премьера в последнее время. Просто как-будто совсем другой человек. Прямо, превращение вчерашнего "ястреба" в "голубя мира". И дело не только в кардинально изменившейся риторике Пашиняна по поводу Карабаха. Дело еще и в "озарении", которое на него снизошло и по поводу проектов, реализации которых вначале так противилась Армения.

Прекрасной иллюстрацией такой трансформации стала речь Пашиняна, произнесенная в Гюмри, в рамках мероприятия, посвященного 30-летию Таможенной службы РА.

"Армения приобретет куда больший транзитный потенциал в результате региональных изменений", - заявил Никол Воваевич.

О том, что все эти региональные проекты изначально продвигал Азербайджан, он умолчал. Зато, он добавил иное.

"Это очень важно, чтобы Армения была привлекательной транзитной страной. И для этого важны не только дороги, коммуникации, но и услуги, которые у нас оказывают, в частности, Таможенная служба", - сказал Пашинян.

Тоже правильно. Армения, собственно, только обретает шанс стать привлекательной страной, выбравшись из того болота, в которое сама себя завела, оккупировав 20% территорий Азербайджана и держа их под оккупацией более четверти века.

Сколько бы еще придерживался официальный Ереван такой политики, если бы не Победа Азербайджана в 44-дневной войне, вопрос, ответ на который искать не имеет смысла. Потому, что сейчас в регионе установлены новые правила игры. И установил их Азербайджан. Мощью своей армии, экономики, дипломатии, увеличением своего веса на мировой политической арене.

И вот мы уже слышим совершенно фантастические, как для армянского премьера, речи. Говоря конкретнее, Пашинян не исключил строительства по территории Армении новой дороги между Азербайджаном и Нахичеваном. Речь идет, как всем понятно, про тот самый Зангезурский коридор, о важности и полезности прокладки которого так настойчиво заявляли в Баку.

"Правовой режим Зангезурского коридора должен быть таким же, как и в Лачинском коридоре, потому что в Трехстороннем заявлении открыто говорится о том, что Азербайджан обеспечивает безопасность и беспрепятственное сообщение между Карабахом и Арменией, а Армения должна обеспечить такое же беспрепятственное сообщение и безопасность между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом в Брюсселе.

Там же и тогда же, глава нашего государства объяснил, что Зангезурский коридор нужен не только для получения нами выхода на Нахчыванскую Автономную Республику, но и для железнодорожного сообщения Армении с Ираном через Нахчыванскую Автономную Республику.

"Тем самым, Армения тоже получает железнодорожное сообщение с Ираном через Нахчыванскую Автономную Республику. Армения получает железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Сегодня у них нет такого железнодорожного сообщения. Это действительно может создать позитивную атмосферу в регионе, что пойдет на пользу всем. Считаю, что правильная оценка этих возможностей чрезвычайно важна с точки зрения планирования нашего мирного будущего", - пояснил глава нашего государства.

Теперь, как видим, практически о том же говорит премьер-министр Армении. И это еще одна победа политики Президента Ильхама Алиева. И таких побед, причем уже совсем скоро, будет еще множество. И я действительно не удивлюсь, если в конечном итоге Никол Пашинян признает историческую правду, открыто назвав Ереван городом, которые основали азербайджанцы.