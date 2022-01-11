Армянские радикалы восхваляют террористов в Лос-Анджелесе

Проживающие в Лос-Анджелесе армяне, проявив свою террористическую сущность, совершили провокацию в отношении Азербайджана.

Так, армянские радикалы разместили на столбе напротив здания Генерального консульства Азербайджана фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, убившего в 1973 году в Калифорнии турецких дипломатов. Об этом сообщил генеральный консул Насими Агаев на своей странице в Twitter, передает Day.Az.

"Учитывая историю армянского терроризма, мы призываем Федеральное бюро расследований Лос-Анджелеса и полицию Лос-Анджелеса расследовать эту провокацию", - призвал азербайджанский дипломат в своей публикации.