ЕС обеспокоен провокацией Армении на границе с Азербайджаном

В Европейском Союзе (ЕС) обеспокоены напряженностью на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом написал в "Twitter" спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Мы глубоко обеспокоены новыми инцидентами и потерями на армяно-азербайджанской границе. Сторонам важно снизить напряженность и воспользоваться имеющимися механизмами, в частности, "горячей линией" между министерствами обороны, созданной в ноябре 2021 года под покровительством ЕС", - отметил Тойво Клаар.

Отметим, вчера в результате провокации ВС Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии.