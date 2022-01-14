На провокации французского депутата дан адекватный ответ

В последнее время французские чиновники все чаще в погоне за благосклонностью сильной армянской диаспоры совершают провокации в отношении Азербайджана, рассчитывая получить от этого соответствующие дивиденды. Сначала кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, стремясь заручиться голосами армянских организаций на очередных президентских выборах, отправляется с визитом в Армению, клянется ей в вечной любви и делает провокационные заявления в адрес Азербайджана. Затем его примеру следует другой кандидат - Валери Пекресс, которая решив переплюнуть оппонента, совершила также незаконный визит на территории Азербайджана, временно находящиеся в зоне ответственности российских миротворцев.

Подобные подстрекательские действия некоторых французских политических деятелей в постконфликтный период в 2021 году, их пренебрежительное отношение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана затруднили диалог и сотрудничество между нашими странами и привели к ухудшению политического климата в двусторонних отношениях. Ведь будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция доложна была играть главную роль в процессе примирения армянского и азербайджанского народов, в интеграции карабахских армян в правовое, экономическое и культурное пространство Азербайджана, в подготовке мирного договора.

На протяжении почти 30 лет Минская группа так и не смогла продвинуться в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, и в итоге Азербайджан сам разрешил этот вопрос. Поэтому вполне естественно, что в своем недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев заявил, что Минская группа не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован.

"Они не должны заниматься нагорно-карабахским конфликтом, так как этот конфликт урегулирован. Мы вместо них разрешили данный вопрос", - сказал глава государства.

Однако, вместо того, чтобы сделать правильные выводы из этого заявления, французские чиновники продолжили свою провокационную деятельность. После того, как посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев поделился на своей странице в Твиттер соответствующим заявлением Президента Ильхама Алиева, депутат Европарламента от Франции Натали Луазо выступила с провокационными заявлениями в адрес посла и Азербайджана. Вслед за этим, в эфире французского телевидения, "отстаивая честь" своего патрона, с аналогичными заявлениями выступил и член городского совета французского региона Иль-де-Франс Патрик Карам - сопартиец печально известной Валери Пекресс, которая возглавляет региональный совет указанного региона.

В ответ на эти провокации посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев посоветовал французским парламентариям ознакомиться с полным текстом интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Оно содержательное, поучительное и конструктивное в том, что касается азербайджано-французских отношений".

"Пора сменить ненависть на дружбу", - призвал депутатов азербайджанский дипломат.