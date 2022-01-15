Всплыла "коричневая сущность" Тины Канделаки

Автор: Мехти Ахмедзаде

"У меня всё время ощущение, когда мы разговариваем, мы как будто говорим о России как о стране русских! Русские поднимите руку, кто вы здесь? Где вы здесь? Уже давным давно всеми доказано, что российский этнос изменился, и он не состоит из русских! Он многонационален точно также, как и американский!"

Эту фразу как-то и когда-то в эфире российского телевидения произнесла небызвестная гламурная мадам Тина Канделаки, агент армянского лобби в России, которую выгнали за провальную и деструктивную деятельность из МАТЧ-ТВ, а сегодня каким-то магическим образом она является заместителем генерального директора "Газпром-медиа".

"Услышать такое от телеведущей, да ещё сказанное на всю страну, было сильнейшим чем плевком в душу. Это похоже на пляску ведьмы на русских гробах!" - именно так охрактеризовал ее, например, Антон Благин, писатель, член Союза писателей России. Россияне Тиной всегда были недовольны, но подобная фразочка, выпавшая из ее рта, в конец поставила все точки над И. Сказав эту вышеупомянутую фразу, она сама того не понимая, выболтала то, о чём мечтает и чего добивается её армянское окружение. А окружение это мечтает именно о том, чтобы русских в России не было. Чтобы государствообразующего народа в России не было.

Долгое время Тина Алавердян Канделаки, как и ее соплеменники Маргарита Симоньян, Семен Багдасаров, Арам Габрелянов, притворялась истинной "русской патриоткой", скрывая свои истинные корни. До недавних пор многие даже и не знали, что Канделаки является одним из рупоров армянского лобби. Даже в Википедии она отмечена, как грузинка. Однако истины долго не сокроешь и с некоторых пор она с каждым днем все больше и в открытую работает в армянской диаспоры России, которые зачастую идут против интересов РФ, и роль "русской патриотки" для нее постепенно отходит назад, проявляя ее "коричневую сущность".

Например, в Сети, а точнее в армянском сегменте соцсетей, даже недавно начало распространяться видео, где мадам Канделаки-Алавердян, чисто разговаривает на армянском языке с одним из зрителей, находившихся в зале.

Кстати, о деструктивной деятельности в российском медиа пространстве. Напомним эпизод с МАТЧ-ТВ, который долгое время из-за нее терпел много критики. Россияне то и дело говорили о том, что ее необходимо убрать и улучшить работу телеканала. Так например, одним из самых громких скандалов стал скандал 2020-го года, когда канал во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею телеканал показал финальную игру 2011 года. Из-за этого некоторые зрители решили, что российская сборная одержала победу. Среди тех, кто поздравил в социальных сетях российских хоккеистов с победой, оказался даже бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Да, в 2011 году россияне победили канадцев со счетом 5:3. Но это был 2011-й, а не 2020-й... Болельщики были не расстроены. Они были взбешены, о чем свидетельствовали многочисленные отзывы о трансляции в социальных сетях и СМИ.

С критикой в адрес Канделаки и МАТЧ-ТВ выступала и спутница владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова, которая является одним из самых влиятельных лиц в российском футболе. По словам Салиховой, МАТЧ-ТВ часто занимается фальсификациями, в особенности с фотографиями. "Они фотошопят. Пенальти надо дать - они повторы не показывают. Руки у других команд - руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают руку", - рассказала она Собчак, которая спросила о предвзятом отношении канала к "Спартаку". В интервью Ксении Собчак она также отметила, что у Тинатин Алавердян (настоящая фамилия Канделаки) все очень плохо с адекватностью.

То есть спустя столько времени, ей теперь скрывать абсолюто нечего и она постоянно играет на нервах россиян. Высокий пост благополучно захвачен, корни в российских медиа успешно пустила, антиазербайджанской пропогандой по заказу армянства занялась, правда безуспешно, денюшку получила, вот и можно уже показать себя во всей красе.

Канделаки в последнее время заявляет о своей армянской этнической принадлежности не просто так. Она нынче на каждой медийной платформе публично заявляет, что является армянкой, демонстрирует армянскую речь, активно подпевает подруге Симоньян по поводу придуманных "геноцидов" и "арцахов".

Став полноценным членом армянской организации управления Россией и заслужив право на особые привилегии со стороны этого глубинного спрута, Канделаки стала претендовать на большие преференции. Канделаки воплощает в себе все необходимые им качества - беспринципность, авантюризм, наследственная связь с криминальными кругами, принадлежность к армянскому лобби, медийная раскрученность, финансовая обеспеченность, административная поддержка и отсутствие ментальной и генетической привязки к России. Следовательно - отсутствие российского патриотизма и склонность к предательству национальных интересов РФ.