Азербайджан и Иран на пути к наращиванию военного сотрудничества

Казалось бы, всего несколько месяцев назад между двумя соседями - Азербайджаном и Ираном, что называется, пробежала черная кошка, а сегодня два государства уже строят совместные планы. Спровоцированная недругами напряженность продержалась недолго, потому что была неестественной для отношений двух стран. А самое главное - она была неестественной для внешнеполитической линии, проводимой Азербайджанским государством. Внешняя политика, построенная Президентом Ильхамом Алиевым, основана на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимопонимания и взаимного доверия. Несмотря на достаточно жесткую конфронтацию, азербайджанский лидер как тонкий дипломат, не делая резких шагов и не бросаясь словами, сумел в короткий срок вернуть ситуацию в русло добрососедства и не позволить заинтересованным в разрыве Баку и Тегерана провокаторам достичь своих целей и навязать Азербайджану выгодную недругам линию поведения. Как результат - отношения двух стран с конца минувшего года демонстрируют небывалую динамику. В том числе, и в военной сфере. Военное сотрудничество - это уровень партнерства, на который поднимаются отношения только между доверенными партнерами.

Военное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в той или иной форме, хоть и не очень активно, продолжается не первый год. Иран наш сосед, который признает и всегда признавал территориальную целостность Азербайджана. Мы имеем тесные контакты в разных сферах, в том числе в военной, в посольствах наших стран действуют военные атташе, идет периодический обмен визитами военных чиновников. То есть имеют место отношения в тех рамках, в которых они интересны сторонам,

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Иран и проведенные в Тегеране переговоры.

По словам военного эксперта, после 44-дневной войны в новейшей истории региона произошли определенные изменения, которые отразились и на отношениях наших стран. Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева освободил оккупированные Арменией территории, восстановил государственную границу с Ираном протяженностью почти 120 километров. То есть между нашими странами возникла новая ситуация и новые точки соприкосновения.

"И Азербайджан, и Иран заинтересованы в дружеских отношениях. У нас общее море, протяженная сухопутная граница. Естественно, что после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, открылись перспективы экономических проектов, в том числе Зангезурский коридор, проходящий вдоль границы с Ираном. Иран заявил о поддержке формата "3+3", проявляет заинтересованность в восстановительных работах на освобожденных территориях. Военное сотрудничество Азербайджана и Ирана является частью двустороннего сотрудничества. Оно будет направлено на развитие и взаимодействие вооруженных сил наших стран, на сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Потому что без этого, без защиты стабильности и мира развитие каких-либо экономических проектов невозможно. Наше сотрудничество в военной сфере будет направлено не против кого-то, а на защиту мирных процессов", - подчеркнул военный эксперт.

Полковник Рамалданов отметил, что после победы Азербайджана в 44-дневной войне, к сожалению, имели место определенные процессы, запущенные с подачи некоторых сил, не заинтересованных в стабильности региона. Эти силы и прежде предпринимали попытки рассорить Баку и Тегеран, посеять рознь между двумя странами, которые связаны историей, религией, культурными ценностями. Последняя вспышка имела место в прошлом году, и когда, как говорится, сошла пена, стало ясно, что к возникшей напряженности приложили руку иранские армяне. Однако мудрость руководства Азербайджана и Ирана помогла найти точки соприкосновения и решить все возникшие трения и недопонимания, подчеркнул наш собеседник.

"После разрядки напряженности, в отношения двух стран словно вдохнули новую жизнь. Началась активизация по всем направлениям сотрудничества, в том числе в военной сфере. Если раньше мы говорили только о военно-техническом сотрудничестве, сегодня мы говорим уже о военном сотрудничестве, о взаимодействии в военно-медицинской сфере, создаем совместную экспертную группу, которая будет работать над развитием этих взаимоотношений в интересах обеих стран.

Министр обороны Азербайджана едет в Тегеран, и это говорит о том, что наши взаимоотношения вышли на новый уровень. Азербайджан открыт для сотрудничества со всеми странами, в том числе в военной сфере. Азербайджану может быть интересен подход иранской стороны к вопросу военного строительства. Несомненно, и Ирану интересен опыт Азербайджанской армии, имеющей победоносный боевой опыт. Азербайджанская армия сказала новое слово в военном деле и военной науке, показал войну 21-го века. Тот опыт, который Азербайджан приобрел в 44-дневной войне, может быть интересен Ирану. Думаю, перспективы сотрудничества наших стран в военной сфере достаточно широкие. И хочу повторить: это сотрудничество будет служить развитию вооруженных сил двух стран исключительно в интересах мира и стабильности в нашем регионе в новых условиях", - сказал Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева