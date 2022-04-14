"Штрейхер в юбке": анти-азербайджанская провокация Марго Симоньян

Автор: Акпер Гасанов

Маргарита Симоньян. Юлиус Штрейхер. Никаких реальных отличий, кроме половой принадлежности и годов жизни, между ними нет. Перед нами два глашатая лжи, ненависти, два пропагандиста-провокатора, на совести, если таковая у них имелась, кровь, трагедии, смерти огромного числа людей.

Штрейхер, напомню, выпускал собственную газету "Дер Штюрмер", которая вскоре получила репутацию самого радикального антисемитского издания Германии. Он печатал рассказы о ритуальных убийствах евреями "арийских" детей, в газете было очень много жалоб на евреев, мешающих жить "арийцам": пациент психиатрической больницы жаловался, что его туда незаслуженно упекли евреи, покупатель писал, что ему не принесли рубашку из магазина, принадлежащего еврею, и так далее в каждом номере.

В своих статьях Штрейхер использовал самые откровенные образы. Он придавал антисемитизму научный оттенок, доказывая, что "арийка", чья кровь испорчена евреем, уже никогда не сможет родить полноценных "арийских" детей. Практически ровно то же самое делает Марго Симоньян. Ей поручен экспорт пропаганды- лживой, циничной, отталкивающей.

Осуществляется это через международную многоязычную сеть информационных телеканалов, финансируемых правительством России под названием "Раша тудэй" и новостное агентство "Спутник", включающее веб-сайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры. Ложь этих средств массовой пропаганды не имеет никаких границ - морально-этических, профессиональных, политических. Это откровенный яд, заливаемый в души и сердца жителей разных стран мира.

Особенно ярко все это проявилось в отношении Украины. Именно Марго была и остается рупором ненависти ко всему украинскому. Она регулярно тиражирует ложь про Украину, про руководство этой страны, про рядовых украинцев. Она тиражирует бред про "украинских националистов", распространяет примитивные фейки. Она пытается создать у россиян лживое представление о том, что во всех бедах РФ виноваты Украина и украинцы. Ровно также, как в свое время Штрейхер пытался обвинить евреев во всех бедах Германии.

А еще Симоньян всегда открыто поддерживала сепаратизм в Донбассе. Она ездила в т.н. "ДНР", она одобряла все их действия, обвиняя Украину в войне... против Украины. И нет ничего удивительного в том, что сейчас она также одобряет боевые действия в Украине. Преступления, от которых стынет в жилах кровь, волосы встают дыбом. Именно по этой причине, в разных странах мира блокируются все эти средства распространения лжи и ненависти.

Но разве все это может остановить ту, что привыкла монетизировать чужое горе?! Нет, конечно. Марго окопалась в "Телеграме". И сидя там позволила себе очередную провокацию, на сей раз в отношении Азербайджана. Как уже радостно сообщали армянские и некоторые российские СМИ, в Ханкенди, в зоне ответственности российских миротворцев, была проведена провокационная акция в поддержку войны в Украине.

Была выложена букву "Z" из российского триколора у одного памятника "Мы - наши горы" (Татик-папик). При этом, в соцсетях считают, что флаг выложили миротворцы, поскольку карабахским сепаратистам такой большой флаг просто негде найти. В любом случае, это чистой воды провокация, за осуществление которой стоит спрашивать, в первую очередь, с российских миротворцев.

Потому, что Ханкенди - это Азербайджан. Соответственно, никто не вправе что-то делать там, не согласовав с официальным Баку. Тем более - осуществлять действия, идущие вразрез с позицией нашей страны по войне в Украине. Официальный Баку всегда и громко заявлял об уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, всегда настаивал на важности скорейшего прекращения войны, всегда осуждал сепаратизм во всех его проявлениях.

Все это было проигнорировано Марго Симоньян. Она с радостью разместила в своем Телеграм-канале новость о провокации со стороны карабахских сепаратистов. При этом, Ханкенди был обозван "Степанакертом". То есть, Марго проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана, поддерживает карабахских сепаратистов. Но это еще не все.

В комментариях на Телеграм-канале у Симоньян, как по команде, появилось множество постов одобрительно-восторженного характера. Учитывая давний опыт привлечения "ботов", это вполне себе ожидаемое развитие провокации против нашей страны. Так вот даже тут была перейдена "красная черта". Появились комментарии о необходимости "присоединения" Карабаха к России. Уверен, что все это было продумано и реализовано лично Маргошей.

И никакие оправдания в стиле "это мой лично Телеграм-канал" тут не работают. Личного у Марго нет ничего. Что и как говорить ей указывают. И она работает ртом и руками там и тогда, где ей укажут. За что ей официально платят. Из государственного бюджета, что дает представление о заказчиках всех провокаций, осуществляемых Симоньян. Отношение к которой уже давно соответствующее. Как к "Штрейхеру в юбке". Осталось только предполагать, что сходство будет окончательным и жизненный финал Симоньян будет таким же, как у Штрейхера.