Автор: Мехти Ахмедзаде

Нерукопожатная пропагандистка, главный редактор телеканала RT и других российских государственных СМИ Маргарита Симоньян после всех спровоцированных ее деятельностью скандалов, кажется, начала терять голову, пытяась оправдать постоянные свои провалы. Благодаря неверно построенной работе Симоньян, Russia Today, вещающий за пределами России, ныне заблокирован почти во всех странах Европы.

Вчера Марго решила вновь оправдаться, выступив на шоу своего не менее адекватного друга Владимира Соловьева.

"То, что они сделали с каналами RT, - это и есть цензура. Это была артподготовка. Это же первое, что они сделали. Первым делом они запретили нас и вымарали нас везде. Они надавили на китайский TikTok, чтобы китайский TikTok нас убрал, под угрозой того, что они уберут вообще весь TikTok. Они надавили на дуровский Telegram, чтобы Telegram нас убрал, под угрозой того, что иначе они уберут Telegram. Они понимают, что это важно", - сказала Симоньян.

Понятно, на что намекает провокаторша Марго, мол "я так круто работала, что меня первой везде блокнули". На самом же деле все не так. Построенная ею работа была настолько отвратительной, что не взять Russia Today первым под прицел было бы грешно. На это обратил внимание известный российский блогер, скрывающийся под псевдонимом "историк-алкоголик".

"Представил себе жалобу военных, которые окопались, подвезли боеприпасы, развернули батарею и только начали целиться по противнику, как их тут же накрыли. Типа, нечестно так!

Это ваша работа была, Маргарита Симоновна, сделать такую сетку СМИ, чтобы её до начала горячей фазы противостояния не было видно. А вы с красным флагом во весь рост на бруствере окопа стояли 10 лет. Красиво, но глупо и непрофессионально", - написал блогер, обвинив ее в антигосударственной деятельности.

Если далее посмотреть выступление Симоньян у Соловьева, она, кажется сама того не понимая, просто раскрыла, как бездарно построена ее работа, что просто подтвердило слова российского блогера.

"Наших иноязычных ресурсов теперь нет. Бродим партизанскими тропами так, чтобы вообще никто не узнал, что это мы - не под нашим брендом. Открываем какой-нибудь канал в YouTube, он набирает просмотры, потом нас закрывают, мы открываем новый. Вот так мы теперь работаем", - сказала Марго.

Печально смотреть, во что под эгидой армянской провокаторши превратилось Russia Today, какими нелепыми путями, придуманными Симоньян, каналу приходится выживать на информационном поле. Устроенный армянской провокаторшей беспредел постоянно ударяет по имиджу России на международной арене. Заполучив контроль над некогда ведущими российскими СМИ благодаря армянской политической диаспоре в РФ, Симоньян циничным образом превратила их работу в ничто.

"Русская патриотка", которая постоянно пытается предстать перед аудиторией более русской, чем любой житель РФ русской национальности, формально руководит и Russia Today, а по факту занимается распилом сотен миллионов из российского бюджета под вывеской медиаменеджмента.

В середине января этого года россияне с большим удивлением встретили новость о том, что согласно утверждённому федеральному бюджету, в 2022-2024 гг государственный телеканал Russia Today получит 82 миллиарда рублей. Более миллиарда долларов США! Остаётся только гадать, сколько из этих средств будет потрачено на телеканал RT, сколько осядет через подставные фирмы на счетах самой Симоньян, а сколько будет направлено на лоббирование армянских интересов за счёт российского бюджета.

Провоцирование скандалов с региональными соседями России, разжигание межнациональной розни, в то время, как официальные структуры РФ стараются делать взвешенные и дипломатически сбалансированные заявления... - все это лишь часть ее подрывной деятельности.

Блокировка RT и других подконтрольных Симоньян российских СМИ является ничем иным, как результатом ее антигосударственной деятельности. Как видим из всех этих детских оправданий, она лишь хочет сохранить место у "кормушки", вместо того, чтобы понять ошибки, сделать выводы и исправить свою работу.