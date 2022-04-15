Антироссийская деятельность Симоньян во имя армянских интересов

Автор: Мехти Ахмедзаде

Скандально известная глава RT Маргарита Симоньян поднялась на очередной, возможно, самый высокий уровень маразма, заявив недавно, что Карабах должен войти в состав России. Эта наглая провокация на уровне дешевых выкриков выскочки Семена Пегова направлена на то, чтобы вбить клин в азербайджано-российские отношения, но кремлевским чиновникам, покровительствующим Симоньян, кажется не стыдно, что она представляет и подставляет РФ на таком уровне.

Армянка Марго родилась в России, получила образование в России, руководит государственными СМИ России, называет себя "русской и "патриотом своей страны", но при этом наглым образом ставит невыполнимые повестки армянского лобби перед интересами государства, которому она обязана своим осуществованием. Чистой воды предательство, свойственное "многострадальцам".

Не знаем, что какие наркотические вещества курила и нюхала мадам Симоньян, но, учитывая ее деструктивную деятельность, подобное заявление, противоречащее официальной позиции Москвы, достаточного для того, чтобы возбудить расследование в отношении ее работы. Кураторам Марго необходимо выяснить на кого она все-таки работает и поставить точку в этом вопросе.

Руководя такими государственными СМИ, как МИА "Россия сегодня", "Спутник", "Russia Today", Симоньян вместо того, чтобы повысить авторитет этих агентств и пропагандировать российские интересы, буквально уничтожила всю их репутацию, занимаясь лишь фейкометством и рассеиванием вражды, притом, что Россия ведет политику добрососедства.

Возьмем для примера Russia Today, который из-за неумения Маргариты управлять и правильно вести работу оказался заблокированным во многих странах и Россия фактически впервые за 17 лет после основания канала оказалась отрезанной от англоязычной мировой аудитории.

Активизация Симоньян в вопросе Карабаха, конечно же, является заказом армянского лобби, паразитирующего в РФ. Далеко небезыствестно, что Маргоша и остальные представители армянской диаспоры лезут из кожи вон, чтобы доказать, насколько они якобы являются патриотами России, но, проживая на русской земле, эта шайка провокаторов зачастую занимается лишь деятельностью, направленной против российского государства.

Все потому, что армянскому лобби, которому в действительности наплевать на Армению, невыгодны процессы, происходящие благодаря новой реальности, созданной Победой Азербайджана. Эту новую реальность, кстати, поддерживает и Москва, ибо возможные перспективные проекты принесут огромную выгоду всем странам региона, в том числе и Армении. Ереван по своей глупости слушает кучку алчных лоббистов и пытается тянуть время.

Армянская диаспора России всегда думала лишь о своем кармане, использовала карабахский конфликт как кормушку - армянам выделялась всякая денежная помощь. Деньги, конечно же, шли на распил, ибо за 30 лет оккупации ничего вообще не было ими построено. Кроме того, армянские олигархи занимались незаконным и нелегальным бизнесом на территориях Азербайджана, воровством ресурсов, наркотрафиком и другими темными делами. Теперь, когда конфликт завершен, провокаторы остались ни с чем. Поэтому совершенно логично, что алчность побуждает их генерировать новые идеи для провокаций. Даже если эти бредовые идеи идут против интересов России, в которой они неблагодарно живут и паразитируют.

Учитывая то, что Марго является частью этой мошеннической армянской сети, которая готова предать Россию, лишь бы карманы не были пусты, становится актуальным вопрос, насколько правильным является держать ее на позиции руководителя госСМИ РФ?

Возьмем для примера одно из крупнейших - Sputnik. Это новостное агентство, включающее в себя веб-сайты, мобильное приложение, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры. Агентство имеет региональные представительства и бюро в разных странах, в том числе в США, Египте, Китае, Соединенном Королевстве, Уругвае, Кыргызстане и др. странах, в том числе и в Азербаджане. Агентство круглосуточно освещает новости мировой политики и экономики и ориентировано на зарубежную аудиторию, работает на более чем 30 языках, включая английский, испанский, польский, кыргызский, сербский и др. Помимо новостного контента, Sputnik продает фоторепортажи, прямые трансляции, инфографику, опросы общественного мнения и другие форматы.

То есть, это огромный инструмент для России для продвижения важных новостей, связанных с ее интересами. Но, как видим, вся эта гигантская работа агентства превратилась в сизифов труд, так как в результате работы Марго некоторые западные политики обвиняют агентство в необъективной подаче информации и предвзятости в освещении событий.

Как результат бездарного управления со стороны Симоньян, Sputnik ныне заблокирован во многих странах и потерял существенную часть своего трафика из-за ограничений, введеных Google, YouTube и Facebook.

Если Симоньян постоянно занимается лишь вредительством, продвижением армянских интересов, а не российских, разжиганием вражды, нам не остается ничего иного, как задаться вопросом, а насколько деятельность "Sputnik Азербайджан" соответствует интересам Азербайджана? Если в России считают целесообразным блокировать азербайджанские сайты, то почему мы должны терпеть работу Sputnik, который фактически превратился из российского сайта в армянский?

Из-за таких лиц, как Симоньян, российские СМИ трансформировались в мобильные команды обслуживания армянских политических интересов в российском информационном пространстве. Это беспрецедентный в мировой практике факт, когда одна из ключевых сфер в системе интересов любого государства - информационная политика и безопасность - управляется, регулируется и манипулируется представителями другого государства.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственных интересов России. Они же аккумулируют вокруг России пространство информационного и политического отторжения и раздражения, выводят из числа партнеров России ключевые государства региона. И в итоге ведут к ослаблению России по всему периметру ее внешнеполитических интересов, включая страны СНГ, способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории, что приводит к ссорам и недопониманиям с другими дружественными странами и их народами. Вчерашнее заявление Маргоши является лишь очередным доказательством данных фактов.