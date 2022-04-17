Не созрело, а перезрело: кое-что о важности закрытия "Спутник-Азербайджан"

Автор: Акпер Гасанов

Все познается в сравнении. Эта аксиома должна применяться и сейчас, при вынесении оценки деятельности бакинского представительства российского информационного агентства "Спутник". Итак, давайте по пунктам. Начнем с самого простого. Работает ли в России представительства ряда крупнейших азербайджанских информационных агентств? Ответ - нет, не работают.

Более того, в России заблокирована работа всех ведущих русскоязычных сайтов. Это не просто тотальное нарушение всех возможных норм свободы слова. Это не только доказательство страха перед тем, что российские читатели, через азербайджанские СМИ, узнают правду о боевых действий в Украине. Это еще и проявление тотального неуважения к нашей стране, к ее журналистам.

Одного этого достаточно, чтобы стоял не вопрос о том, нужно или не нужно закрывать "Спутник-Азербайджан", а о том, почему до сих пор этого не произошло и когда это наконец-то состоится. Но в том-то и дело, что такого рода аргументов в пользу закрытия бюро российского средства массовой пропаганды набралось очень много. И тут я снова перейду к сравнению.

Как известно, наряду со "Спутник-Азербайджан", есть еще и "Спутник-Армения". Который, на протяжении очень долгого времени публикует тексты, мягко говоря, анти-азербайджанского характера. Особенно это ярко проявилось в ходе и сразу после 44-дневной войны. Которая, напомню велась на наших землях. Ни одного дня, никогда с момента распада СССР, боевые действия между Азербайджаном и Арменией не велись на территории РА.

Но, "Спутник-Армения" очень часто представлял дело именно таким образом, стараясь выставить Армению жертвой агрессии, а вовсе не страной оккупантом. Вот вам и второй аргумент в пользу закрытия "Спутник-Азербайджан". Потому, что невозможно даже теоретически себе представить, чтобы в Москве работали ведущие азербайджанские информагентства и сайты, которые бы публиковали анти-российские тексты, да еще и в период войны.

Идем далее. Как известно, очень много глупостей, лжи и гадости про Азербайджан публикуется "спутниковцами" и в разделе "Нагорный Карабах". А это, конечно же, пример открытого неуважения к суверенитету, территориальной целостности нашей страны, к подвигу шехидов, которые отдали свою жизнь за победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Естественно, сразу возникает вопрос. Есть ли в Азербайджане СМИ, а тем более финансируемое из государственного бюджета информагентство, на сайте которого бы имела рубрика "Ичкерия", "Кенигсберг" и так далее? Нет такого.

То есть, рассуждая теоретически, все ведущие отечественные СМИ, могли бы открыть рубрики о городах, которыми РФ приросла относительно недавно. Но этого нет. Как нет в азербайджанских СМИ даже отдельных рубрик "Новости украинского Крыма" или "украинского Донбасса". С точки зрения международного права и позиции официального Баку- это было бы правильно. При этом, создать их, с чисто технической точки зрения, проще простого. Заполнить новостями, статьями, интервью- тоже. Но этого, как известно, не делается. Тогда как у "Спутника" есть рубрика "Нагорный Карабах".

Продолжаем сравнения и интересуемся, возглавляет ли этнический азербайджанец, придерживающийся ярко выраженной анти-армянской позиции, ведущее российское информагентство? Нет такого. Тогда как во главе многих российских СМИ стоят этнические армяне, пропагандирующие анти-турецкую и анти-азербайджанскую повестку. Одной из таких персон является Марго Симоньян. Которая возглавляет весь "Спутник".

Естественно, снова возникает резонный вопрос- насколько правильно дальнейшее функционирование проекта под названием "Спутник-Азербайджан"?! Тем более, что Марго позволила себе недавно личный, наглый выпад против Азербайджана. Она разместила в своем Телеграмм-канале новость о том, что в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские сепаратисты выстроили новую символику в виде буквы Z.

После чего, отвечая на один из постов, Марго заявила, что мечтает о "присоединении" азербайджанского Карабаха к России. То есть, она открыто выступила в качестве сторонницы оккупации части наших земель. Насколько уместно продолжение работы бакинского филиала того самого "Спутника", руководитель которого совершает такую провокацию против нашей страны?!

Давайте, чисто гипотетически, представим себе, какую бы истерику закатили в РФ, если бы главный редактор ведущего азербайджанского информационного агентства, финансируемого из госбюджета, написал бы в своем Телеграмме, что мечтает присоединить к нашей стране Дагестан или культурную столицу РФ, город Санкт-Петербург. Уверен, что сразу бы гневными заявлениями разошлись бы и Мария Захарова и Дмитрий Песков и очень многие дамы и господа, озвучивающие позицию РФ.

А на того азербайджанского главреда, который написал бы такое, завели уголовное дело. В Азербайджане против Марго Симоньян уголовного дела не завели. В отличие от других стран. К примеру, той же Украины. Хотя, как говорится, "девочка созрела". А решение о закрытию бакинского бюро ИА "Спутник" не только созрело, но и перезрело.