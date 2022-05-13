Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева возрождают Шушу и весь наш Карабах!

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

В этот майский день в великой Шуше шел прекрасный весенний дождь, город утопал в тумане. Эта невероятно красивая, а главное, родная сердцу каждого из нас атмосфера подчеркивала историческую важность события, ныне происходящего в колыбели азербайджанской культуры. Там звучит великая музыка, там выступают прекрасные артисты, там проходит V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль".

Первый такой фестиваль прошел в мае 1989 года, в период цветения цветка харыбюльбюль. Тот фестиваль был приурочен к 100-летию обучавшегося искусству мугама в Шуше азербайджанского певца-ханенде Сеида Шушинского. Со временем он приобрел статус международного, традиционного. И самым массовым по составу участников должен был стать IV фестиваль 1992 года. Он должен был стартовать 15 мая, на нем планировалось участие около 500 человек из более чем 30 стран мира. Но 8 мая 1992 года мы потеряли великую Шушу. Армянские оккупанты на долгие 28 с лишним лет оккупировали колыбель азербайджанской культуры. Это были годы слез, мучительной тоски, мечтаний о возвращении великого города Азербайджану.

Как известно, поколение - это совокупность людей, которые рождаются каждые 20 лет. Так вот, целое поколение азербайджанцев было лишено возможности вдыхать неповторимый воздух Шуши, радоваться туманам над равниной Джыдыр-дюзю, дождю и солнцу над колыбелью нашей культуры. К счастью, эти времена в прошлом. Азербайджан вернул себе Шушу. Она свободна, она расцветает, возрождается!

Все это стало возможным исключительно благодаря политическому и военному гению, Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Именно он, претворяя в жизнь гениальную стратегию общенационального лидера Гейдара Алиева, создал непобедимую азербайджанскую армию, которая за 44 дня принудила армянских оккупантов капитулировать. Именно благодаря ему 8 ноября 2020 года над великой Шушой снова взвился великий азербайджанский триколор.

А потом началось стремительное возрождение всех освобожденных территорий, среди которых, безусловно, в приоритете возрождение Шуши. Невозможно переоценить заслуги Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в осуществлении этой исторической миссии. Обладая прирожденным вкусом, высочайшей культурой понимания изящества, Мехрибан ханум превращает Шушу в город невероятной красоты и удобства.

Вот и возрождение музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" - проект возглавляемого Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева. Благодаря которому над великой Шушой снова звучит наш великий мугам, произведения классиков нашей культуры! Безусловно, возрождение этого фестиваля - дань их светлой памяти. Это то, что заставляет учащенно биться наши сердца, от чего невольно на глазах выступают слезы даже у самых сильных, умеющих сдерживать свои эмоции людей..

А еще, это демонстрация всему миру высочайшего уровня мультикультурализма в нашей стране. Ведь в фестивале принимают участие музыканты, танцевальные коллективы из зарубежных стран, выступающие в различных фольклорных стилях, а также фольклорные коллективы из разных регионов Азербайджана. Мы были лишены всего этого долгих 28 лет - поистине слишком долгий срок!

И я счастлив, что успел увидеть освобожденную, возрождающуюся Шушу, в которой снова слышна азербайджанская речь, снова звучит музыка. Такие же эмоции захлестывают миллионы азербайджанцев в самых разных странах мира. Но, наверное, самыми счастливыми из нас являются Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди нашей страны Мехрибан Алиева, которые рука об руку вели, ведут и будут вести наше государство, наш народ к новым, историческим победам, которые возродят Шушу и весь наш Карабах!