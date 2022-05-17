Реальный Никол Пашинян и анекдотический поручик Ржевский: поразительная схожесть "маневров"

Автор: Акпер Гасанов

"Нервы ни к черту!", сказал поручик Ржевский княгине Юсуповой во время тура вальса, после того как громко испортил воздух. Не знаю, что про себя подумал премьер-министр Армении Никол Пашинян, глядя на реакцию на его выступление в ходе 30-го саммита ОДКБ, но повторить "подвиг" героя многих анекдотов ему, образно говоря, удалось. По крайней мере, так могло показаться самому Николу Воваевичу.

Было заметно, что он сильно нервничает. Голос армянского премьера дрожал, он заикался и запинался. До такой степени, что не смог нормально выговорить фамилию президента России. Раньше он только имя и отчество главы российского государства, умышленно или нет, но коверкал. Теперь, повторюсь, и до фамилии добрался. С другой стороны, Пашиняна можно понять.

Вспомним, с чего он начинал. Пашинян ведь в свое время, еще будучи оппозиционером, выступал не только за выход РА из ОДКБ, но и ратовал за вывод российской военной базы из Гюмри. Это помнят все, в первую очередь в России. Помнят там и в других странах-членах ОДКБ, что к власти в РА пришел в качестве "революционера", ориентированного на сближение с Западом.

Совместная с премьер-министром Канады Трюдо демонстрация армянских носков на саммите Франкофонии в Ереване, также всем запомнилась. Никаких практических результатов из той клоунады Армения для себя не извлекла. Но тут, как в известном анекдоте про то, как ложечки нашлись, а осадок остался. Тем более, что лично Пашинян потом приложил для этого все усилия.

Вспомним, что в 2018 году против действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова было возбуждено уголовное дело. Причем, ровно такое же, как возбужденное против экс-президента РА Роберта Кочаряна, экс-главы Минобороны РА Сейрана Оганяна и бывшего руководителя администрации президента Армена Геворкяна - им предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Особенность ситуации в том, что уголовное дело было возбуждено против Юрия Хачатурова по личному указанию Никола Пашиняна. Тогда многие усмотрели в открывшемся процессе попытку давления новых властей на Москву. Экспертов смутил тот факт, что заводя уголовное дело в отношении представителя международной военно-политической Организации Договора о коллективной безопасности, Ереван не проконсультировался с Москвой, что стало ударом по авторитету ОДКБ.

Действительно, в структуре организации генсек играет ключевую роль, осуществляя контроль и управление деятельностью ОДКБ. Арест действующего генсека, по слухам, инициированный "прозападным окружением" Пашиняна, вызвал негативную реакцию в России, и министру иностранных дел Сергею Лаврову даже пришлось в телефонном разговоре с тогдашним главой армянского МИДа Зограбом Мнацаканяном давать разъяснения по официальной процедуре отзыва полномочий Хачатурова.

Не знаю, проверял ли тогда и таким специфическим образом Пашинян крепость нервов руководителей стран-членов ОДКБ, но отношение к нему с тех пор в Организации стало однозначно критическим. И потому , когда сейчас он что-то лепетал по поводу своего недовольства тем, что ОДКБ отреагировала на войну в Карабахе "не так, как ожидал сам Ереван", никто толком даже не обратил на Никола Воваевича внимания.

Владимир Путин продолжал листать бумаги, Александр Лукашенко что-то записывал для себя. Так что, проделал в итоге Пашинян ровно то, что и герой анекдота поручик Ржевский, в ходе танцев с княжной Юсуповой. И это было объяснимо. Ведь, ничего иного и ждать не стоило от ОДКБ в войне, которую Азербайджан вел на своей территории, освобождая свои земли!

Ни одного часа 44-дневная война не велась на территории Армении. Стало быть, у ОДКБ не было повода вмешиваться в ход этой войны. Но поди и объясни армянскому премьеру очевидную вещь! Поразительно, но даже после того, как лично Пашинян поставил подпись под трехсторонним заявлений от 10 ноября 2020 года, он продолжает возвращаться к теме, неготовности ОДКБ поддерживать оккупацию РА наших земель!

Более того, прозвучало и заявление армянского премьера о том, что "долгое время Армения поднимала проблему, связанную с продажей некоторыми государствами ОДКБ вооружений Азербайджану". Это он так как бы на Россию и Беларусь намекнул. Не уточнив, конечно, что сама Армения десятилетиями получала ровно тоже оружие, но практически бесплатно.

"Это оружие в конечном итоге было использовано против Армении и армянского народа", сетовал Пашинян. Так российское оружие, переданное РА, было использовано против Азербайджана и азербайджанского народа. Его и на Параде Победы показали. Оно и в Парке военных трофеев выставлено. Так что, снова мимо, Никол Воваевич. Нельзя сказав "а", не говорить и "б".

Хотя, с учетом того, что уже вылетело изо рта армянского премьера, можно от него ждать чего угодно. Реальность же совсем иная. Она состоит в том, что Азербайджан, не входящий в ОДКБ, пользуется там уважением и авторитетом гораздо большим, чем Армения, которая членствует в Организации. Чему доказательством стало и официальное поздравление стран-членов ОДКБ в адрес Азербайджана, в связи с годовщиной победы в 44-дневной войне. И это та данность, которую Пашиняну не изменить. Сколько бы он не проверял прочность нервов своих собеседников, проделывая выкрутасы, по сравнению с которыми "подвиг" поручика Ржевского на балу кажется детской забавой.