Кому вы парите мозги, Никол Воваевич?!

Автор: Акпер Гасанов

"Кому вы парите мозги, Козюльский?", обращается один из героев кинокомедии "Ширли-Мырли" к своему собеседнику. Согласен, выбор выражений в ходе данного диалога является весьма специфическим. Но суть возмущения по поводу того, как кто-то пытается обвести кого-то вокруг пальца, действуя донельзя примитивно и даже глупо, передана весьма точно.

Ровно тем же, попыткой "парить мозги" всем и каждому занимается официальный Ереван. Говоря конкретнее, были объявлены шесть дополнительных условий от РА к пяти основным принципам, предложенным азербайджанской стороной для начала мирных переговоров. Озвучил их Эдмон Марукян, спецпредставитель премьер-министра Никола Пашиняна. В интервью Общественному телевидению Армении он "неофициально перевел на армянский документ, официально написанный на русском языке".

Напомню, на чем настаивает официальный Баку. Пункт первый- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга. Тут, казалось бы, все просто, очевидно и должно найти понимание у руководства РА. Потому, что отказ от реализации данного пункта делает бессмысленным сам ход переговоров.

Второй пункт- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем. Тоже вполне логичное требование, вытекающее из первого пункта и самой политики армянского государства, с момента обретения им независимости, сколь формальной бы она в реальности на данный момент не была.

Пункт третий- воздержание от угрозы безопасности друг другу в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН. То есть Азербайджан, обладающий опытом победы в 44-дневной войне, имеющий самую сильную армию в регионе сам предлагает армянской стороне подписать такой пункт. Иначе,как миролюбивым шагом, жестом доброй воли это и назвать нельзя.

Пункт четвертый- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. И это тоже- логическое продолжение всех вышеуказанных пунктов. Страны, планирующие мирное, добрососедское сосуществование должны отказаться от взаимных территориальных претензий и признать границы другу друга.

Пятый пункт - открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.Это уже на перспективу. Реализация данного пункта возможна только после претворения в жизнь четырех иных пунктов. И, замечу, претворение в жизнь пятого пункта отвечает интересам Армении, которая десятилетиями жаловалась на "блокаду", хотя в реальности имела место сознательная самоизоляция данного государства, не желавшего освобождать наши оккупированные территории мирным путем.

Как видим, тут все логично, обосновано, адекватно реалиям и международному праву. А что мы увидели от официального Еревана? Нечто, не стоящее бумаги, на которой все это было написано. Перед нами примитивная попытка армянской стороны отложить в долгий ящик принятие конкретных решений, о которых четко и громко говорит Азербайджан. Плюс, в шестом пункте армянская сторона идет на очевидную провокацию.

Официальный Ереван настаивает на проведении мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ И это при том, что официальный Баку многократно, четко и ясно заявлял о неприемлемости такого развития событий. Удивительно ли подобное поведение нынешнего руководства РА? Вовсе нет.

Аналогичная практика была взята на вооружение еще первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном, при котором и имела место оккупация 20% территорий нашей страны. Да, Тер-Петросян, будучи наиболее адекватно мыслящим главой армянского государства, понимал, что выиграна битва, а не война. Он осознавал, что время работает на Азербайджан и потому, под занавес своего правления, призвал армянское общество к готовности идти на уступки.

В итоге он лишился власти, в парламенте РА произошел теракт, а бразды правления страной-оккупантом окончательно перешли в руки бывших карабахских сепаратистов. Был сформирован "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Члены этого клана были увлечены личным финансовым обогащением, попутно вешая на уши гражданам РА мифы про "непобедимость" армянской армии.

Они откровенно саботировали принятие реальных решений по урегулированию карабахского конфликта, наивно рассчитывая на то, что со временем Азербайджан смирится с потерей своих земель. Минская группа ОБСЕ, к которой правильнее было бы применить слово труппа, фактически содействовала этим планам РА. Никакого давления на официальный Ереван, никаких санкций против него также не было. Политика "челночных визитов" устраивала и РА и страны-сопредседатели МГ ОБСЕ.

Но все изменилось по итогам 44-дневной войны. Флаг Азербайджана развевается в Шуше, возрождаются все освобожденные регионы нашей страны. Растет экономическая, внешнеполитическая, военная мощь нашей страны. А Армения все глубже вязнет в болоте огромных проблем. И на этом фоне все попытки Никола Пашиняна "финтить ушами" нелепы, неуместны и ведут не к установлению мира, а к новой войне.

Кстати, в самой Армении предложения Пашиняна вызвали смех. "Эти так называемые шесть предложений являются просто низкопробным сочинением, не содержащим никакой серьезной интеллектуальной политической работы, ожидать от которого каких-либо выгодных нам политических последствий было бы наивностью",- заявил вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян. Но, что еще болезненнее для Пашиняна, ответ официального Еревана высмеяли даже в партии экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, которого считают "политическим отцом" нынешнего армянского премьер-министра.

"Не сомневайтесь, эти люди позорят нас повсюду и проваливают любое дело. У них нет элементарных представлений о международной политике и переговорной дипломатии, будь то Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Армен Григорян, Ваагн Хачатрян или Эдмон Марукян. В этой ситуации, пока в Армении нет компетентного, ответственного правительства, владеющего элементарными навыками дипломатии, единственная реальная надежда в этом процессе пока состоит в том, что интересы и планы сверхдержав совпадут с национальными интересами Армении. Но это, конечно, очень изменчивый и очень теоретический шанс", - написал в Facebook зампредседателя партии "Армянский Национальный Конгресс" Левон Зурабян Одним словом, совершенно очевидно, что у Пашиняна и его политических подельников не получился маневр, названный в известной кинокомедии словосочетанием "парить мозги". При этом очевидно, что ничего иного в их арсенале просто нет.