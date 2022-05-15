"Шесть пунктов ни о чем"

Автор: Байрам Эльшадов

Заместитель председатель партии "Армянский Национальный Конгресс" Левон Зурабян на своей странице в Facebook раскритиковал шесть пунктов Армении по обсуждаемому с Азербайджаном мирному соглашению, которые двумя днями ранее обнародовал посол по специальным поручениям Никола Пашиняна Эдмон Марукян, передает Day.Az.

"Каким должен быть ответ Армении по правилам дипломатии? Это довольно просто: Ереван должен был представить видение или проект по тому же мирному соглашению, представление армянской стороны, как должно выглядеть это соглашение.

И вот наше правительство с большой торжественностью объявило, что представило 6 ответных пунктов, а вчера через Марукяна озвучило и их содержание. И что выяснилось?

Оказалось, что Армения понятия не имеет, что она хочет включить в мирное соглашение, или что хочет изменить в предложениях Азербайджана. Детальное изучение ответа Армении показывает, что вместо собственных предложений или идей по условиям соглашения Армения представила:

НЕДОВОЛЬСТВО в адрес неназванного посредника-сопредседателя из-за которого письмо, отправленное Азербайджаном 21 февраля, якобы дошло до Армении с 20-дневным опозданием - 11 марта.

КОНСТАТАЦИЯ исторического факта, который, по мнению авторов, доказывает, что, присоединившись к заявлению о создании СНГ, Армения якобы уже в 1991 году признала территориальную целостность (и так и осталось непонятным, готова ли Армения включить пункт о взаимном признании территориальной целостности в текст соглашения или нет).

УТВЕРЖДЕНИЕ о "принципиальной важности" для армянской стороны вопроса окончательного статуса, в котором не сказано, какой статус или какой механизм предлагает Армения для решения этого вопроса в будущем (это утверждение даже нельзя рассматривать как предложение включить вопрос статуса в переговоры).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, что для армянской стороны "важно" выполнение обязательств, закрепленных в трех Трехсторонних заявлениях в формате Россия-Армения-Азербайджан, что не может даже рассматриваться как требование выполнить эти обязательства, или предварительное условие для начала переговоров, или, по крайней мере, требование включить этот вопрос в повестку дня.

ИНФОРМАЦИЯ о том, что армянская сторона обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с предложением организовать переговоры (довольно маразматичное поведение, учитывая неспособность сопредседателей к совместным действиям в нынешнем состоянии отношений Россия-Запад).

ЗАЯВЛЕНИЕ о готовности начать переговоры, которое по сути подтверждает, что Армения не ставит никаких предварительных условий для начала переговоров.

ИНФОРМАЦИЯ о том, что армянская сторона обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с предложением организовать переговоры (довольно маразматичное поведение, учитывая неспособность сопредседателей к совместным действиям в нынешнем состоянии отношений Россия-Запад).

Как видим, власти Армении в ответном письме вроде бы ничего не сделали. Они высказывали свое отношение к ведущимся переговорам, сделали сомнительные исторические экскурсы, мягко намекнули на невыполнение обязательств другими участниками переговоров, внесли романтические предложения по организации переговорного процесса. Одним словом, они сделали все, кроме того, что от них требовалось в этом серьезном процессе. Они не представили ни Азербайджану, ни международному сообществу, какие решения предлагает Армения.

Над этим убогим ответом даже поиздевался глава МИД Азербайджана Байрамов, который на примере первого представленного пункта спросил: "Где здесь предложение Армении?"

Не сомневайтесь, эти люди позорят нас повсюду и проваливают любое дело. У них нет элементарных представлений о международной политике и переговорной дипломатии, будь то Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Армен Григорян, Ваагн Хачатрян или Эдмон Марукян. В этой ситуации, пока в Армении нет компетентного, ответственного правительства, владеющего элементарными навыками дипломатии, единственная реальная надежда в этом процессе пока состоит в том, что интересы и планы сверхдержав совпадут с национальными интересами Армении. Но это, конечно, очень изменчивый и очень теоретический шанс", - признается Зурабян.