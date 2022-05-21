Поздравительное письмо Джозефа Байдена Президенту Ильхаму Алиеву - очередное проявление внимания к Азербайджану и главе государства

Президент США Джозеф Байден направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев, поздравительное письмо Президента США Джо Байдена Президенту Ильхаму Алиеву является очередным проявлением внимания к нашей стране и главе государства, а также показателем авторитета Азербайджана в регионе, передает Day.Az.

"Азербайджан после прихода к власти великого лидера Гейдара Алиева завоевал уважение в мире своей успешной политикой, развитием и мощью. А после 44-дневной Отечественной войны это уважение возросло еще больше. Потому что Азербайджан является страной, одержавшей победу в войне. Под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша героическая армия освободила наши земли, которые долгие годы находились под оккупацией. После этого, естественно, еще более укрепились позиции нашей страны в регионе.

Получение в преддверии Дня независимости поздравительного письма от главы такой авторитетной сверхдержавы, как США, действительно является оценкой развития в Азербайджане, успешной и целенаправленной политики нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева. Все принимают силу и мощь Азербайджана, все с уважением относятся к этой силе и мощи, видят наш родной Азербайджан и его Президента в числе мировых лидеров", - сказал Мусаев.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал Trend, что письмо Президента США Президенту Ильхаму Алиеву имеет особое значение.

"Это свидетельствует о том, что отношения между Азербайджаном и США развиваются. С этой точки зрения подчеркивается, что отношения между двумя странами были установлены 30 лет назад. Еще одним важным моментом является отражение в письме вопроса о роли Азербайджана в международной безопасности", - сказал депутат.

Мамедов подчеркнул готовность США содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией, налаживанию Азербайджаном экономических, транспортных связей и связей между людьми. Депутат считает, что данное послание говорит о намерении США в дальнейшем еще больше укреплять отношения с Азербайджаном.