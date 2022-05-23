Открываются новые возможности для усиления Азербайджана в качестве регионального центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на круглом столе в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и созданием Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"В постконфликтный период открываются новые возможности, которые усилят роль Азербайджана в регионе. В этом смысле Зангезурский коридор открывает новые двери для экономического сотрудничества", - сказал Абдыкаримов.

По его словам, отношения между Азербайджаном и Казахстаном строятся на основе общей культуры, духовных ценностей, языка.

Посол отметил, что взаимовыгодные торговые отношения, поддержка друг друга на мировой арене составляют основу крепких отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

"Многолетняя теплая дружба между общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым внесла особый вклад в усиление отношений между братскими государствами", - отметил Абдыкаримов.