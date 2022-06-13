Желчная ложь Казимирова ласкает уши армян - и не более

Будучи бессильным изменить новые политические реалии, сложившиеся по итогам победоносной для Азербайджана 44-дневной войны 2020 года, Казимиров брызжет желчью, которая, возможно, ласкает уши его армянских почитателей, но, слава богу, не имеет никакого значения ни в политическом, ни в дипломатическом отношении.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Наш собеседник отметил, что лично знаком с Владимиром Казимировым с 1992 года, когда в качестве советника в Администрации Президента Азербайджанской Республики вел переговоры по карабахскому урегулированию.

"Встречался с ним и позже, когда и он, и я уже отошли от непосредственного участия в переговорах и выступали в качестве экспертов. Я даже в начале 2000-х годов вел с Казимировым интенсивную переписку по теме армяно-азербайджанского конфликта. Свою проармянскую позицию он всегда лукаво прикрывал дипломатической эквилибристикой. В этом он себя показал большим мастером, превзойдя даже нынешнего главу МИД России", - заметил Мусабеков.

Комментируя обвинения в адрес Президента Азербайджана в якобы развязывании новой войны и нарушении "бессрочного перемирия", политолог подчеркнул, что опровергнуть Казимирова несложно. Чтобы опровергнуть его желчные измышления, достаточно обратиться к документам, которые хорошо известны самому Казимирову, так как он непосредственно их готовил. Так, по словам депутата ММ, Соглашение о прекращении огня от 11 мая 1994 года, вопреки утверждениям Казимирова, не было бессрочным. Мусабеков не сомневается, что российскому дипломату это прекрасно известно, и потому он использует лукавую формулировку "по умолчанию", так как в тексте соглашения никакая бессрочность не оговорена. Напротив, в нем есть пункт 3-й, в котором говорится, что: "Настоящая договоренность будет использована для завершения в предстоящие 10 дней переговоров и заключения не позднее 22 мая с.г. Соглашения о прекращении вооруженного конфликта".

То есть, пояснил политолог, посредник, в данном случае Россия и ее представитель Казимиров должны были безотлагательно подготовить соглашение о прекращении вооруженного конфликта, что, безусловно, предполагало деоккупацию захваченных азербайджанских районов. Однако армянская сторона отказалась выводить свои войска, вознамерившись вырвать у Азербайджана согласие на сецессию, то есть отделение Карабаха. Казимиров же, вместо того, чтобы умерить аннексионистские аппетиты Армении, потворствовал им, уверяя, что Азербайджану некуда деться и при должном ведении переговоров результат будет достигнут.

"Прошли десятилетия, Казимиров покинул свой пост в качестве сопредседателя Минской группы и был направлен послом РФ в одну из латиноамериканских стран, потом вышел на пенсию, но все эти годы тиражировал лживые обвинения в адрес Азербайджана и его руководителей, якобы виновных в том, что карабахский конфликт не удается урегулировать. И это вопреки тому, что армянская сторона упорствовала в своем нежелании выполнять 4 резолюции Совбеза ООН, две резолюции Генассамблеи ООН, множество заявлений Совета Европы, Европейского парламента, ОИК и др., призывавших вывести армянские вооруженные силы из оккупированных районов Азербайджана. Казимиров вместо того, чтобы признать именно это, как причину, сделавшей неизбежной Вторую карабахскую войну, продолжает с упорством, достойным лучшего применения, обвинять в этом Президента Ильхама Алиева.

Понятно, что Казимирову трудно переварить полный крах собственных многолетних политико-дипломатических и информационных усилий, направленных на поддержку армянских притязаний на Карабахский регион Азербайджана. Будучи бессильным изменить новые политические реалии, сложившиеся по итогам победоносной для Азербайджана 44-дневной войны 2020 года, он брызжет желчью, которая, возможно, ласкает уши его армянских почитателей, но, слава богу, не имеет никакого значения ни в политическом, ни в дипломатическом отношении.

Не в моих правилах давать советы, тем более Казимирову, но позволю себе в заключение заметить, что бывают ситуации, когда молчание лучше упорства в отстаивании провалившихся планов и ожиданий, даже когда они стали "делом жизни"", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева