Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы

Состоялся визит группы международных путешественников в "умное село" Агалы в освобожденном от армянской оккупации Зангилане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с "умными решениями" в селе Агалы.

Была предоставлена информация о первом пилотном проекте, который был реализован в Зангилане всего лишь за один год. Уже построено 200 жилых домов, планируется начать строительство еще 150 жилых помещений.

Путешественникам рассказали, что в селе будут функционировать школа, детский сад, медпункт, предоставляться услуги служб ASAN, DOST, оказываться поддержка малому и среднему бизнесу. Жителям будет предоставлен доступ к скоростному интернету.