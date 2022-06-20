В Люксембурге, Бельгии и Швейцарии пройдут встречи на тему гуманитарного разминирования

20-22 июня в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии пройдет серия встреч на тему гуманитарного разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим был организован совместный визит представителей Агентства Азербайджана по разминированию, Секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и министерства иностранных дел Азербайджана.

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