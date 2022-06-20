https://news.day.az/politics/1472462.html В Люксембурге, Бельгии и Швейцарии пройдут встречи на тему гуманитарного разминирования
В Люксембурге, Бельгии и Швейцарии пройдут встречи на тему гуманитарного разминирования
20-22 июня в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии пройдет серия встреч на тему гуманитарного разминирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим был организован совместный визит представителей Агентства Азербайджана по разминированию, Секретариата Межведомственного центра Координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и министерства иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре