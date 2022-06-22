Еврокомиссар по энергетике посетит Азербайджан

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Азербайджан в июле, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом Симсон заявила на бизнес-форуме Инициативы трех морей на тему "Создание сбалансированного и устойчивого энергетического сектора в регионе трех морей" в Риге.

Она отметила, что Энергетическая платформа ЕС является одним из ключевых движущих усилий Евросоюза по диверсификации.

"Платформа позволит нам лучше и эффективнее использовать газовую инфраструктуру, такую как терминалы сжиженного природного газа (СПГ), и работать с партнерами по поставкам. Что касается контактов с международными партнерами, то мы достаточно продвинулись в переговорах с Соединенными Штатами, а также с Норвегией. На прошлой неделе я была в Каире, где мы подписали меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем. Я также посещу Азербайджан в июле. В то же время у нас интенсивные контакты с Канадой, Катаром, Алжиром и другими странами", - сказала Симсон.

Отметим, что ЕС и Азербайджан ведут активный диалог по увеличению объемов поставок газа на фоне энергетического кризиса. Высокопоставленные чиновники Еврокомиссии и представители правительства Азербайджана встретились 13 мая для обсуждения энергетических вопросов в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном в области энергетики. Состоялась специальная встреча, посвященная текущему сотрудничеству в энергетической сфере и перспективам увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в ЕС в соответствии с производственными мощностями и сценариями расширения "Южного газового коридора". В условиях обострения глобальных энергетических проблем стабильные двусторонние энергетические отношения и сотрудничество между ЕС и Азербайджаном являются ключевым фактором, способствующим конкурентоспособным, диверсифицированным и надежным поставкам газа.