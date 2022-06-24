В Минске состоится встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении

В Минске состоится встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.

В столице Беларуси сегодня пройдет 32-е заседание Координационного совета Генпрокуроров стран-участников СНГ.

Сообщается, что генпрокуроры обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей.