https://news.day.az/politics/1473553.html В Минске состоится встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении
В Минске состоится встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении
В Минске состоится встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявили в Генпрокуратуре РФ.
В столице Беларуси сегодня пройдет 32-е заседание Координационного совета Генпрокуроров стран-участников СНГ.
Сообщается, что генпрокуроры обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей.
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