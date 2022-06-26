Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил МИД Турции.

Сообщается, что трехстороннее заседание состоится завтра.