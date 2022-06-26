https://news.day.az/politics/1474052.html Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Баку
Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Баку
Министры иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана проведут трехстороннее заседание в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространил МИД Турции.
Сообщается, что трехстороннее заседание состоится завтра.
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