Обсуждены перспективы развития азербайджано-пакистанского военного сотрудничества

29 июня первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Велиев выразил удовлетворение уровнем дружественных и братских отношений между нашими странами. Начальник Генерального штаба отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере безопасности и обороны, в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, командующий ВВС Пакистана, в свою очередь, подчеркнул важность проведения подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении отношений между нашими странами.

На встрече также были обсуждены вопросы проведения совместных учений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.