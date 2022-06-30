https://news.day.az/politics/1475176.html На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций - ФОТО
На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций - ФОТО
30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после официальной части на конференции выступают главы делегаций.
Отметим, что в форуме принимают участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре