На Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения выступают главы делегаций

30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, после официальной части на конференции выступают главы делегаций.

Отметим, что в форуме принимают участие парламентские делегации из более чем 40 стран мира, а также представители девяти международных парламентских организаций. В состав делегаций вошли председатели парламентов 15 стран.