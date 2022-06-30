Азербайджан и Латвия обсудили военное сотрудничество
В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2022 год, в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана состоялась встреча представителей ведомства и специалистов Инженерного учебного центра министерства обороны Латвии.
Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, на встрече гости были подробно проинформированы о работе, проводимой под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по разминированию территорий, освобожденных в результате победы в Отечественной войне.
В заключение состоялся подробный обмен мнениями по вопросам обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств, а также по другим темам.
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