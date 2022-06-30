Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и России

В соответствии с "Планом консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации на 2021-2022 годы", подписанным 29 июня 2021 года, состоялись очередные консультации по вопросам европейской и региональной безопасности между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана, делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Аразом Азимовым и заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности, вопросам повестки европейских региональных организаций и по ситуации с региональной безопасностью.

Подчеркнув важность полной реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года, стороны обсудили в этом контексте текущую ситуацию по различным аспектам процесса нормализации на постконфликтном этапе между Азербайджаном и Арменией.

30 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел России, прибывшую в Азербайджан с целью проведения политконсультаций.