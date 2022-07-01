Первого июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Чехии в Азербайджане Милана Седлачека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, Байрамов принял копию верительных грамот посла и поздравил его с назначением.

Отметив, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с Чехией, министр отметил, что между двумя странами налажен политический диалог на высоком уровне.

Было подчеркнуто, что Чехия является одной из девяти стран ЕС, с которыми Азербайджан установил отношения стратегического партнерства.

Посол, в свою очередь, выразил благодарность министру за поздравления и отметил, что существует большой потенциал для развития двусторонних связей между Азербайджаном и Чехией.

По словам дипломата, он приложит все усилия для использования этого потенциала с целью развития связей.

Стороны отметили важность продолжения политических консультаций между двумя странами, а также обменялись мнениями о перспективах и возможностях сотрудничества в ряде сфер, в том числе в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной.

Байрамов проинформировал посла о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией, подходе Азербайджана к обеспечению мира и стабильности в регионе на основе строгого соблюдения принципов международного права.

Министр выразил готовность оказать новоназначенному послу Чехии соответствующую поддержку в период его дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов.