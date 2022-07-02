Скончался военнослужащий азербайджанской армии

Погиб военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что утром второго июля в результате технической аварии погиб военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Агамалыев Нурлан Эльшан оглу, проходящий службу в Бакинском гарнизоне.

По факту проводится расследование, отмечается в сообщении минобороны.