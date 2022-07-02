https://news.day.az/politics/1475797.html Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Скончался военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что утром второго июля в результате технической аварии погиб военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии рядовой Агамалыев Нурлан Эльшан оглу, проходящий службу в Бакинском гарнизоне.
По факту проводится расследование, отмечается в сообщении минобороны.
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