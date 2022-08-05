Пять районов Азербайджана под обстрелом армян

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии, в целом, 12 раз, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"3 из них произошли в результате обстрела с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Нариманлы и Зяркенд Басаркечарского района на азербайджано-армянской государственной границе позиций Азербайджанской Армии в направлениях Кяльбаджарского и Лачинского районов. Оставшиеся 9 инцидентов связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций Азербайджанской Армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского и Ходжалинского районов", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет. Во всех случаях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные мер.