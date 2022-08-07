Азербайджанские солдаты приняли военную присягу

Согласно годовому плану подготовки, утвержденному министром обороны, 7 августа состоялась церемония принятия присяги молодых солдат в Азербайджанской Армии.

Церемония приведения к присяге была организована в соответствии с ритуалом в воинских частях Сухопутных войск, ВВС, ВМФ, Ракетных и Артиллерийских войск, а также родов войск. Молодые солдаты приняли военную присягу и дали клятву верности родине.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.