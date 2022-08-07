https://news.day.az/politics/1485278.html Азербайджанские солдаты приняли военную присягу - ФОТО
Азербайджанские солдаты приняли военную присягу - ФОТО
Согласно годовому плану подготовки, утвержденному министром обороны, 7 августа состоялась церемония принятия присяги молодых солдат в Азербайджанской Армии.
Церемония приведения к присяге была организована в соответствии с ритуалом в воинских частях Сухопутных войск, ВВС, ВМФ, Ракетных и Артиллерийских войск, а также родов войск. Молодые солдаты приняли военную присягу и дали клятву верности родине.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны.
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