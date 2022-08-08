Главный итог операции "Возмездие"

Автор: Акпер Гасанов

В результате блестящей операции "Возмездие", проведенной азербайджанской армией, в Армении начался и до сих пор не закончился фестиваль ораторов, излучающих одновременно страх и вынужденное "прозрение". Имена у них разные, но все они придерживаются одной, общей тенденции. И, замечу я вам, происходящее вполне логично.

Ведь, азербайджанской армией была проведена блестящая операция, в результате которой были взяты под контроль высоты Гырхгыз, а также Сарыбаба и другие господствующие высоты вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа. Освобожденная в итоге территория в несколько раз больше чем та, что была отвоевана в ходе четырехдневной войны, которая имела место в апреле 2016 года.

Эффект, не говоря уже об эффективности операции "Возмездие", был очень велик. Как-то сразу стали появляться в соцсетях видео с гражданами Армении, которые изъявляли желание получить азербайджанское гражданство и жить в азербайджанском городе Ханкенди. Процесс этот пока не принял массового характера, но всему свое время.

Тем более, что руководство карабахских сепаратистов вынуждено было смириться с новой реальностью. Так появилось решение о том, что до 25 августа жители оккупированного Арменией в 1992 году села Забух Лачинского района должны его покинуть. И вот уже СМИ Армении полны слезливыми репортажами на эту тему.

Они показывают, как незаконно проживавшие на наших землях армяне сжигают документы и иные следы своего присутствия в селе Забух. Кто-то из них попутно, но как-то обреченно ругает руководство Армении. Мол, "сдали" их. Собственно, о том же пишет и портал "CivilNet", согласно утверждению которого, власти Армении на переговорах согласились с требованиями Азербайджана о новом маршруте в обход Лачина и о сдаче города Лачин, сел Забух и Сус.

Вопросы, которые задает автор этого материала, просто поражают своей детской наивностью.

"Почему Азербайджан потребовал Лачин сразу после строительства дороги?"

Почему армянская сторона сразу согласилась на требование Азербайджана?"

"Если договоренности не было, то почему власти Армении идут на выполнение требования Азербайджана?"

Вот такие вопросы они озвучивают.

Словно не понимают главного - итоги 44-дневной войны создали в регионе совершенно новые реалии, согласно которым, Азербайджан доказал способность добиваться любых поставленных целей. Тем более, что они отвечают международному праву и подписанному в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннему заявлению.

Весь Карабах, включая Ханкенди - это территория Азербайджана, согласно международному праву. Соответственно, процесс полного восстановления нашей территориальной целостности - прерогатива официального Баку, который порой вынужден реагировать на откровенные провокации с армянской стороны, претворяя в жизнь такие операции, как "Возмездие", еще одним последствием которой стал усилившийся в рядах армян страх.

Армянские СМИ кишат публикациями, авторы которых открыто признают, что удержать Ханкенди и другие территории армянам не удастся. Вопрос лишь в том, когда эти землю перейдут под контроль официального Баку.

Впрочем, это еще не все. О том, каковы последствия успешно проведенной операции "Возмездие" с грустью написал на своей странице в "Facebook" оппозиционный депутат парламента Армении Тигран Абрамян. Он констатировал, что власти Армении в срочном порядке выполнили политические требования, выдвинутые Азербайджаном на этом этапе, а в военном отношении азербайджанские войска в направлении Карабаха передислоцируются, сжимая кольцо и усиливая давление.

"И с политической, и военной, и региональной точек зрения это была детально просчитанная операция. В сложившихся военно-политических условиях у властей Армении уже нет возможности действовать и предпринимать какие-либо шаги, даже если каким-то чудом возникнет такое желание", - написал также он. Тут он прав. Азербайджан не раз доказывал, что ответ на любые провокации с армянской стороны будет суровым.

Но Абрамян не ограничился констатацией очевидного. По его словам, Азербайджан готовит легитимные основания для продвижения до Еревана и будет продвигаться вперед. То есть, легитимные основания для этого у нашей страны все же есть! Молодец, Тигран! Не зацикливайся на мелочах, говори о главном. Впрочем, мы и без него знаем, что Иреван - это исторически азербайджанский город. Другое дело, что еще никогда в самой Армении де-факто этого не признавали. И никогда еще там страх перед азербайджанской армией не был так силен. И это - главный итог операции "Возмездие.